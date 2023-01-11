Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Moussa Dembele transferi hayırlı olsun! Resmen bitti bu iş

Galatasaray'ın gözdesi Moussa Dembele'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Gomis, Icardi ve Seferovic'in ayrılması muhtemel olan Galatasaray, bu bölgeyi sağlama almak için Lyon forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dembele'yi gözüne kestirmişti.

Transferde önemli adımların atılırken, Galatasaray çok düşük bir ücret karşılığı Ocak ayında işi bitirmek istiyordu. Ancak Fransız ekibi, sözleşme bitimine 6 ay kalmasına rağmen yıldız oyuncu için çok yüksek bir bonservis bedeli istemiş ve sarı kırmızılı takım transferde geri adım atmıştı.

MOUSSA DEMBELE'NİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

İngiliz basınının duyurduğu habere göre; Moussa Dembele adım adım Premier Lig'e gidiyor. İngiliz ekibi Aston Villa'nın, Lyon ile anlaşmaya vardığı ve bu transferi Ocak ayında bitirmek istediği belirtildi. Lyon'un istediği ücreti ödemeye sıcak bakan Aston Villa'da çiçeği burnunda teknik direktör Unai Emery de oyuncuyu ısrarla takımında görmek istiyor. Steven Gerrard sonrası takımın başına geçen ve 6 Premier Lig maçına çıkan Emery, bu maçlarda Manchester United galibiyeti dahil 3 maç kazanıp 1 de beraberlik aldı. Ligde 11. sırada bulunan Aston Villa, devre arasında takımı güçlendirerek Avrupa kupalarına kendini atmak istiyor.

DEMBELE'NİN PERFORMANSI

Lyon ile sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki golcü Moussa Dembele, bu sezon 15 maçta görev alsa da maçların çok kısa bölümlerinde sahada kalabildi. Oynadığı 690 dakikada 2 gol 1 asiste imzasını atan başarılı oyuncu, Lyon formasıyla toplam 159 maça çıkıp 69 gol 19 asist yaptı. PSG altyapısında yetişen Moussa Dembele, kariyerinde Fulham, Celtic ve Atletico Madrid formaları da giydi. Kariyerinin en iyi dönemini Celtic'te geçiren başarılı oyuncu, 94 maçta 51 gol 18 asistle oynadı.

Kariyerinde en yüksek değerini 2020 başında yaşayan Dembele'nin piyasa değeri 50 milyon euroya kadar çıkmıştı. Şu an güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan oyuncu için Aston Villa'nın ne kadar ücret ödeyeceği merak ediliyor. (Akşam)