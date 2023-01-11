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Giriş Tarihi: 11.1.2023 18:18 Son Güncelleme: 11.1.2023 18:26

Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Samet Akaydın’ın maliyeti belli oldu...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir peşinden koştuğu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir peşinden koştuğu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Milli stoper, ilk açıklamasında "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan KAP açıklamasında "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon Avro ödenecektir." denildi.

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Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu...
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