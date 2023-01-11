Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Samet Akaydın’ın maliyeti belli oldu...

Sarı-lacivertli ekipten yapılan KAP açıklamasında "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon Avro ödenecektir." denildi.