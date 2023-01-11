Son dakika: Weghorst Beşiktaş antrenmanına çıkmadı!

Kasımpaşa maçında ilk yarının son anlarında takımının 2. golünü atan Hollandalı futbolcu Weghorst gol sevincinde taraftara veda etmişti.

Maçın ardından açıklama yapan Şenol Güneş, Weghorst'un transferi hakkında "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. "Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" ifadelerini kullanmıştı.