Son dakika: Weghorst Beşiktaş antrenmanına çıkmadı!

Wout Weghorst sabah antrenmanına çıkmadı. Takım sahada antrenman yaparken, Hollandalı futbolcu salonda çalıştı. Hollandalı oyuncunun ağrıları sebebiyle antrenmana çıkmadığı ifade edildi.
Kasımpaşa maçında ilk yarının son anlarında takımının 2. golünü atan Hollandalı futbolcu Weghorst gol sevincinde taraftara veda etmişti.
Maçın ardından açıklama yapan Şenol Güneş, Weghorst'un transferi hakkında "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. "Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" ifadelerini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Sezon başında Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Manchester United'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmasından da mali bir kazanç sağlamış durumda. Anlaşmaya göre Beşiktaş, bu kiralama anlaşmasının sonlandırılması karşılığında 3 milyon Euro alacak.