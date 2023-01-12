4 haftada 510 dakika uzadık!

36 maça toplam 510 dakika ekstra zaman eklendi. En fazla 15, en az ise 18. haftadaki müsabakalara uzatma yapıldı. Sivasspor-Galatasaray karşılaşması 27 dakika ile rekor kırdı...
İlk kez 2022 Dünya Kupası'nda tüm futbolseverlerin tanıştığı ilave ek uzatma süresi, Süper Lig'de 15. haftadan itibaren uygulanmaya başlandı. Topun sahada kalmazamanını artırmayı amaçlayansistemde 4 haftageride kaldı. 36 maçanormal sürenin dışında510 dakika eklenirken,mücadeleler ortalama 14.1dakika uzadı. Toplam uzatma süresinde haftalar arası düşüş gözlendi. 15.hafta 137 dakikayla rekorkırarken, 18. haftada maçlar120 dakika fazladanoynandı.
SİVAS'TA BİTMEYEN MAÇ!
Bu ek süreler, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olmasının yanında rekorların da kırılmasıyla sonuçlandı. Pozisyonları ve kararlarıylabitmek bilmeyenSivasspor-Galatasaray mücadelesi,27 dakikayla liginek uzatma süresinde en fazlaoynanan maçı olarak kayıtlarageçti. İlk yarısında 6 dakika uzatmaya +2 daha eklendi. İkinci devre ise 13 dakikaya ekstra 6 dakika daha kayıp zaman oynanarak 19 dakika uzadı. Antalyaspor-Fenerbahçe ile Fenerbahçe-Galatasaray müsabakalarıda 19'ar dakika ileikinci sırada yer aldı.
EN GEÇ GOL 90+12'DE ATILDI
Uzatmalarda gol fırtınası yaşandı, rakip kaleler toplamda 12 kez sarsıldı. Ek sürenin en geç golünü İstanbulspor'dan Valon Ethemi attı. Kuzey Makedonyalı oyuncu,90+12. dakikada GaziantepFK filelerini havalandırarak1-1 biten maçta takımına1 puan kazandırdı.
BİR SORU İKİ CEVAP
SORU: Süper Lig'de ek uzatma dakikalarıylabirlikte karşılaşmaların süreleri uzadı.Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kesinlikle doğru bulmuyorum Katar'daki Dünya Kupası'nda başlatılan bir uygulama. Mutlaka bu uzatma dakikaları olmalı. Dünya Kupası'nda bu uygulamanın ana prensibi, hakemlere gol sevinçlerinin de süreye eklenmesi uyarısıydı. Ancakben Süper Lig'de olan uzatmalarınçok abartıldığıgörüşündeyim ve bunukesinlikle doğru bulmuyorum. Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa liglerini de devamlı olarak takip ediyorum. Birçok maçı izliyorum ama oralardaki uzatma sürelerinin bizimkiyle uzaktan yakından alakası yok. Bunu biraz daha normale indirmek şart. Hakemlerbu konudaçok daha dikkatliolmalı.
BÜLENT TİMURLENK
Taşlar zamanla yerine oturur Geçen sezon İspanya'da topun oyunda kalma süresi 5 büyük ligin sonuncusu olduğunda ve Avrupa Süper Ligi projesinin büyük destekçisi Real Madrid Başkanı Perez, "Z kuşağı futboldanuzaklaşıyor. Sürekliduran bir oyunu izlemekistemiyorlar" dediğinde oyunun yakın bir gelecekte net 60 dakika oynanacağı konuşulur oldu. Collina'nın, Dünya Kupası'ndaki uygulaması bu projenin beta versiyonu gibi. Pandemi döneminde oyuncu sağlığı için üçten 5'e çıkartılan oyuncu değişikliği hakkının 5 ile sabitlenmesi de oyun süresinin uzamasıyla direkt bağlantılı. Kombinelere, yayın paketlerine tüm dünyada önemli bir bütçe ayıran futbolseverlerin stadyumda topun maksimum süre oyunda kaldığı bir oyun izlemeleri en doğal hakları. +10, 12 gibi alışık olmadığımız uzatmalara benim itirazım yok. Teknik adamlar açısındanbakarsak 60'ta oyuncu değiştirmeklasiğinin artık tarihekarışacağı kesin. Örneğin; son derbide İcardi 75'te oyuna girdi, 'hazır olmayan Arjantinli!' 25 dakika oynadı. Golü attığında kronometre 110. dakikayı gösteriyordu. Net 60 dakika kuralını getirmek bence kolay olmayacak. Biz hızlı başladık, en azından 1 aylık vadede Avrupa liglerindeki değişimi de gözlemlememiz lazım. Sonra taşlar yerine oturur.