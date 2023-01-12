4 haftada 510 dakika uzadık!

İlk kez 2022 Dünya Kupası'nda tüm futbolseverlerin tanıştığı ilave ek uzatma süresi, Süper Lig'de 15. haftadan itibaren uygulanmaya başlandı.Toplam uzatma süresinde haftalar arası düşüş gözlendi.Bu ek süreler, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olmasının yanında rekorların da kırılmasıyla sonuçlandı.İlk yarısında 6 dakika uzatmaya +2 daha eklendi. İkinci devre ise 13 dakikaya ekstra 6 dakika daha kayıp zaman oynanarak 19 dakika uzadı.Uzatmalarda gol fırtınası yaşandı, rakip kaleler toplamda 12 kez sarsıldı. Ek sürenin en geç golünü İstanbulspor'dan Valon Ethemi attı.Kesinlikle doğru bulmuyorumDünya Kupası'nda başlatılan bir uygulama. Mutlaka bu uzatma dakikaları olmalı. Dünya Kupası'nda bu uygulamanın ana prensibi, hakemlere gol sevinçlerinin de süreye eklenmesi uyarısıydı.Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa liglerini de devamlı olarak takip ediyorum. Birçok maçı izliyorum ama oralardaki uzatma sürelerinin bizimkiyle uzaktan yakından alakası yok. Bunu biraz daha normale indirmek şart.Taşlar zamanla yerine oturursezon İspanya'da topun oyunda kalma süresi 5 büyük ligin sonuncusu olduğunda ve Avrupa Süper Ligi projesinin büyük destekçisi Real Madrid Başkanı Perez,dediğinde oyunun yakın bir gelecekte net 60 dakika oynanacağı konuşulur oldu. Collina'nın, Dünya Kupası'ndaki uygulaması bu projenin beta versiyonu gibi. Pandemi döneminde oyuncu sağlığı için üçten 5'e çıkartılan oyuncu değişikliği hakkının 5 ile sabitlenmesi de oyun süresinin uzamasıyla direkt bağlantılı. Kombinelere, yayın paketlerine tüm dünyada önemli bir bütçe ayıran futbolseverlerin stadyumda topun maksimum süre oyunda kaldığı bir oyun izlemeleri en doğal hakları. +10, 12 gibi alışık olmadığımız uzatmalara benim itirazım yok.Örneğin; son derbide İcardi 75'te oyuna girdi, 'hazır olmayan Arjantinli!' 25 dakika oynadı. Golü attığında kronometre 110. dakikayı gösteriyordu. Net 60 dakika kuralını getirmek bence kolay olmayacak. Biz hızlı başladık, en azından 1 aylık vadede Avrupa liglerindeki değişimi de gözlemlememiz lazım. Sonra taşlar yerine oturur.