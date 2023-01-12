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Giriş Tarihi: 12.1.2023 13:55

Eminem'den milyon Dolar'lık teklife ret! FIFA 2022 Dünya Kupası'nda 50 Cent...

Eminem’den milyon Dolar’lık teklife ret! FIFA 2022 Dünya Kupası’nda 50 Cent...

Katar'daki Dünya Kupası sırasında bir başka rapçi 50 Cent ile sahneye çıkması için Eminem'e milyon Dolar'lık teklif yapıldığı ancak ünlü şarkıcının bunu reddettiği bildirildi.

Katar, 2022 Dünya Kupası'nı düzenlemek için hiçbir masraftan kaçmadı. Turnuvayı düzenlemeye hak kazandıktan sonraki geçen 12 yıllık süreçte 200 milyar Dolar'dan fazla harcama yapan organizasyon komitesi, maçlar için 8 yeni stat inşa etti.

Metro ağı, havalimanı çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda proje hayata geçirildi. Sadece statların yapımına 10 milyar Dolar harcandı.

Buna karşın Kaar'da turnuvanın düzenlenmesi sık sık eleştirilse de; dünyanın en çok izlenen spor organizasyonu daha cazip hale getirmek için ünlü şarkıcılara da teklif götürüldü. Eminem gibi bazı isimler bu teklifi reddetti.

Big Boy's Neighborhood'a röportaj veren 50 Cent, kendisi ve Eminem'e Katar'da sahne almaları için toplam 9 milyon Dolar'lık bir teklif yapıldığını açıkladı. 50 Cent, Eminem'in bu teklifi kabul etmediğini duyurdu.

"Dünya Kupası için teklif aldım ve 9 milyon Dolar'lık bütçeleri vardı" diyen 50 Cent, "Eminem'in ekibine bunu sordum, onlar da kabul etmediğini açıkladı" dedi.

Eminem'in Katar'da sahne almamasının nedeni ise belirsiz. Ancak Katar'daki kadınlara ve buradaki azınlıklara karşı sistematik ayrımcılık nedeniyle Eminem'in bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

ROD STEWARD VE SHAKİRA DA KATAR'DA SAHNE ALMAMIŞTI
Sunday Times gazetesine röportaj veren Rod Steward, kendisine 1 milyon Dolar'lık teklif geldiğini; ancak bunu reddettiğini açıklamıştı. Shaqira'nın da Dünya Kupası'nda sahne alması bekleniyordu; ancak ünlü şarkıcı da herhangi bir organizasyonda yer almamıştı.

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Eminem'den milyon Dolar'lık teklife ret! FIFA 2022 Dünya Kupası'nda 50 Cent...
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