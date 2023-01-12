En yüksek limit F.Bahçe’nin

TFF, Süper Lig'in 2. transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Sapma oranları %40 olarak belirlenirken, en çok limit Fenerbahçe'ye verildi. Sarı-lacivertliler,İkinci sırada ise Galatasaray var.Trabzonspor'un ise 744 milyon 527 bin 45 bin TL, sapma oranıyla da 1 milyar 42 milyon 337 bin 863 TL harcama limiti var.Akbunar, sezon başında gittiği Belçika ekibi Westerlo'dan sürpriz bir şekilde Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. G.Saray'ın da listesinde yer alan 29 yaşındaki kanat oyuncusu "Vize problemleri nedeniyle ailem 4.5 ay hiçbir şekilde gelemedi. Belçika'da çok güzel bir evim vardı ama o evin içine girmek benim için çok zordu. Bu nedenle mutlu değildim. Eyüpspor'dan teklif alınca kabul ettim" diye konuştu.