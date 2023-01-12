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Giriş Tarihi: 12.1.2023

En yüksek limit F.Bahçe’nin

En yüksek limit F.Bahçe’nin

TFF, 2. transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini belirledi. En yüksek rakam F.Bahçe’de, ikinci G.Saray, 3. ise Trabzonspor’da

TFF, Süper Lig'in 2. transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Sapma oranları %40 olarak belirlenirken, en çok limit Fenerbahçe'ye verildi. Sarı-lacivertliler, 1 milyar 134 milyon 152 bin 391 TL limit aldı. Sapma oranıyla birlikte bu rakam 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL oldu. İkinci sırada ise Galatasaray var. Sarı-kırmızılılar net 1 milyar 104 milyon 157 bin 487 TL, sapma dahil 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL limite sahip. Trabzonspor'un ise 744 milyon 527 bin 45 bin TL, sapma oranıyla da 1 milyar 42 milyon 337 bin 863 TL harcama limiti var. Beşiktaş'ın harcama limiti ise sapmayla birlikte 981 milyon 84 bin 511 TL oldu.

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HALIL Akbunar, sezon başında gittiği Belçika ekibi Westerlo'dan sürpriz bir şekilde Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. G.Saray'ın da listesinde yer alan 29 yaşındaki kanat oyuncusu "Vize problemleri nedeniyle ailem 4.5 ay hiçbir şekilde gelemedi. Belçika'da çok güzel bir evim vardı ama o evin içine girmek benim için çok zordu. Bu nedenle mutlu değildim. Eyüpspor'dan teklif alınca kabul ettim" diye konuştu.

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