En yüksek limit Fenerbahçe’nin

TFF, Süper Lig'in 2. transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Sapma oranları %40 olarak belirlenirken, en çok limit Fenerbahçe'ye verildi. Sarı-lacivertliler, 1 milyar 134 milyon 152 bin 391 TL limit aldı. Sapma oranıyla birlikte bu rakam 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL oldu. İkinci sırada ise Galatasaray var. Sarı-kırmızılılar net 1 milyar 104 milyon 157 bin 487 TL, sapma dahil 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL limite sahip. Trabzonspor'un ise 744 milyon 527 bin 45 bin TL, sapma oranıyla da 1 milyar 42 milyon 337 bin 863 TL harcama limiti var. Beşiktaş'ın harcama limiti ise sapmayla birlikte 981 milyon 84 bin 511 TL oldu.