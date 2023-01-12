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Giriş Tarihi: 13.1.2023 01:06

Premier Lig'de Fulham, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti

AA
Premier Lig’de Fulham, Chelsea’yi 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında Chelsea, deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

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Premier Lig'de Fulham, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti
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