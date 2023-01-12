Sivasspor, Kayserispor ile yapacağı "Anadolu derbisi"ne odaklandı

"BİZİM TEK AMACIMIZ KARŞILAŞMANIN TEKRARLANMASIYDI, OLMADI"

Çalımbay, ligin 16. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları başvuruya da değinerek, "Herkes konuştu, herkes bir şey yaptı. Bizim tek amacımız karşılaşmanın tekrarlanmasıydı, o da olmadı. Onun için hiç kimseye bir şey olmadı, olan Sivasspor'un puanına oldu, olan Sivasspor'a oldu. Başka bir şey yok, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın VAR hakemi Özgüç Türkalp'in bu maçın ardından kariyerini noktalamasını da değerlendiren Çalımbay, "Olmaması gereken bir şeydi, hiçbir hakemin hakemliğini bırakıp gitsin veyahut da yapmasın gibi bir düşüncede değilim. Benim başıma yine daha önce de geldi. Sürekli geliyor. Bilmiyorum artık tesadüf müdür bilerek midir? Onların hiçbir tanesini bilmiyoruz ama bunu hakikaten çözemedik, kimse çözemedi. Maalesef Sivasspor'un puanı gitti. Yapacak bir şey de yok." değerlendirmesinde bulundu.