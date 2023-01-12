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Giriş Tarihi: 12.1.2023 12:06

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Vitor Tormena için yanıt geldi! 3 milyon euro bonservis...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a Vitor Tormena için yanıt geldi! 3 milyon euro bonservis...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer listesindeki stoper Vitor Tormena için kulübü Braga'dan yanıt geldi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'da eksik bölgelere takviye yapılacak.

Kadrosuna sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti. Yapılan ilk görüşmenin ardından Beşiktaş, Braga'ya 3 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Ancak oyuncu için 6 milyon euronun üzerinde gelir bekleyen Portekiz ekibi Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Bu sezon Braga formasıyla 21 maçta süre alan Vitor Tormena, 1 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu daha önce Sao Paulo, Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense takımlarında forma giydi. (sporx.com)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Vitor Tormena için yanıt geldi! 3 milyon euro bonservis...
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