Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a Vitor Tormena için yanıt geldi! 3 milyon euro bonservis...

Kadrosuna sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti. Yapılan ilk görüşmenin ardından Beşiktaş, Braga'ya 3 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Ancak oyuncu için 6 milyon euronun üzerinde gelir bekleyen Portekiz ekibi Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Bu sezon Braga formasıyla 21 maçta süre alan Vitor Tormena, 1 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu daha önce Sao Paulo, Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense takımlarında forma giydi. (sporx.com)

