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Giriş Tarihi: 12.1.2023 09:13 Son Güncelleme: 12.1.2023 10:02

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'da Vincent Aboubakar ikilemi yaşandı! Yönetimin Weghorst'un yerine düşündüğü...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’da Vincent Aboubakar ikilemi yaşandı! Yönetimin Weghorst’un yerine düşündüğü...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'da bir dönem forma giyen Vincent Aboubakar ikilemi yaşandı. Wout Weghorst'un Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası ayrılık sinyallerini vermişti. Yönetimin Weghorst'un yerine düşündüğü Aboubakar konusu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Beşiktaş'ın 2016-17 sezonunda kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Vincent Aboubakar, 2020-21'deki son şampiyonlukta ise sezonun son bölümünde sakatlığını öne sürerek forma giymemişti.

Bu durum çok konuşulurken şimdi de yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Yönetimin, Manchester United'a gitmesi gündemde olan Wout Weghorst'un yerine düşündüğü 30 yaşındaki Kamerunlu, camia ve taraftarı ikiye böldü.

Bir kesim "Aboubakar bizi yarı yolda bıraktı, almayalım" yorumunu yaparken, diğer kesim, "O sezon geride kaldı. Weghorst'un da gideceğini düşünürsek ligi ve Beşiktaş'ı iyi bilen onun gibi iyi bir golcüye ihtiyacımız var" tezini savunuyor.

WEGHORST'UN AĞRILARI VARMIŞ
Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yerine Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın isteğiyle Wout Weghorst'u dahil etmek için Beşiktaş ile 3 milyon Euro'ya anlaştı.

Siyahbeyazlılar ise yazın Burnley'den kiraladığı oyuncuyu göndermek için Aboubakar'ı bekliyor. Bu noktada İngilizler'in cephesinde sabırsızlık hakim. ManU, santrfor sorununu acil olarak bitirmeyi hedeflerken Beşiktaş'a "Cumaya (Yarın) kadar transferi tamamlayalım" mesajı gönderdi.

Weghorst da bu nedenle siyah-beyazlı yönetimi sıkıştırmaya ve ikna etmeye çalışıyor. 30 yaşındaki futbolcu, dünkü antrenmana "Ağrılarım var" diyerek katılmadı ve salonda çalışmakla yetindi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'da Vincent Aboubakar ikilemi yaşandı! Yönetimin Weghorst'un yerine düşündüğü...
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