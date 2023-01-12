Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydin, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu. Samet; Jorge Jesus ve transfer sürecine dair birçok konuya açıklık getirirken, aldığı transfer tekliflerini de açıkladı.

İşte Samet Akaydın'ın açıklamaları:

Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olduğum için mutluyum, heyecanlıyım. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe'de oynamak. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur.

"PES ETMEYİ SEVMEM"

İnatçıyımdır. Pes etmeyi sevmem. Türk gencinin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ben asla pes etmedim. Savaşmaktan vazgeçmeyen, formanın hakkını veren bir yapım var. Fenerbahçe'de başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü oynayabilirim ama kötü mücadele etmeyeceğim. Çubuklu formaya layık olmaya çalışacağım.

"JESUS'UN KATKISI VAR"

Fenerbahçe'ye gelmemde Jorge Jesus'un katkısı var.

"AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

Bana Avrupa'dan da teklifler vardı ama Fenerbahçe'nin teklifi sonrası başka bir şey düşünmedim.

Hocamızın, üçlü savunmada da kullanabileceğine inandığı için beni istediğini düşünüyorum. O bölgede takıma katkı verebileceğimi düşünüyorum. Ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım var. Hocam da bu özelliklerimi biliyor, bana söyledi.

"İLK HEDEFİM OYNAMAK"



İlk hedefim oynamak. Formayı alıp bir daha bırakmak istemiyorum. Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım.