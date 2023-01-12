Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak?

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yer edinen ve Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda transfer piyasasını genişleten Enner Valencia birçok ülkeden teklif alıyor.

CRUZ AZUL, ÖNCE SUAREZ'İ TRANSFER ETMEK İSTEDİ

Meksika Ligi ekiplerinden Cruz Azul, uluslararası düzeyde bilinen ve forvet oyuncusu transfer etmek için harekete geçti. Azul'un öncelikle Luis Suarez'e teklif yaptığı, Uruguaylı futbolcunun ise teklifi reddederek Brezilya ekibi Gremio'ya gittiği ifade edildi.

'ENNER VALENCİA FENERBAHÇE İLE KONTRAT YENİLEMEYECEK' İDDİASI

Azul, Suarez ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı gündemine aldı. Güney Amerika basınında yer alan haberlerde Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 6 içinde biteceği ve futbolcunun kontrat yenilemeyi düşünmediği aktarıldı. Bu nedenle futbolcunun Cruz Azul için cazip bir oyuncu olduğu vurgulandı.

VALENCIA'NIN TALİBİ ÇOK

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta 15 gol atıp 4 asist yapan, Katar'daki Dünya Kupası'nda ise ev sahibine 2, Hollanda'ya da 1 gol atan Enner Valencia'ya ilgi gösteren kulüpler, Cruz Azul ile sınırlı değil. Oyuncu birçok ülkeden kulübün radarında.

RIVER VE INTERNACIONAL DE DEVREDE

Brezilya'dan Internacional Kulübü, Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor. Öte yandan Arjantin basınında da Enner Valencia'ya River Plate'in yoğun ilgi gösterdiği belirtişdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımların da hakkında araştırma yaptığı futbolcunun kariyerine Tangocular ile birlikte devam edebileceği iddia ediliyor.

ENNER VALENCIA'NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Enner Valencia ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona erecek. 33 yaşında ve 1.77 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro değer biçiliyor. 2015 yılında 11 milyon euro değeri olan Valencia, santrfor, sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.

FENERBAHÇE'NİN KARARI

Sarı-Lacivertli taraftarların takımda kalması yönünde paylaşımlar yaptığı Enner Valencia ile Fenerbahçe'nin yakın zamanda masaya oturması bekleniyor. Yönetim, oyuncuya yeni teklifini sunacak. Uzlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 doğumlu Enner Valencia futbol kariyerine ülkesinin takımlarından olan Caribe Jr. U20 takımında başladı. Sonrasında CS Emelec'te forma giyen Enner Valencia 2014 yılında Meksika 1. Lig ekiplerinden CF Pachuca takımına transfer oldu. Burada gösterdiği başarının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'a katılan yıldız futbolcu sonrasında Everton'da geçirdiği 1 sezonun ardından yeniden Meksika ligi ekiplerinden Tigres UANL'ye giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Enner Valencia, 2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de oynuyor. Valencia ilk sezonunda 39 maçta 15 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çekmişti. (Takvim)