Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın gözdesi Fransa’yı sallıyor! Branco van den Boomen rüzgarı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında takımlar hazırlık maçları düzenlemişti. Galatasaray, Antalya'da kampa girerken, 16 Aralık tarihinde Fransa'nın Toulouse takımıyla karşılaştı.

Sarı-Kırmızılı teknik heyet 2-1 kazandığı özel maçta bir futbolcuyu çok beğenmişti. Takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Hollandalı futbolcu Branco Van Den Boomen'in durumu araştırılmaya başlandı...

KULÜBÜ BRANCO VAN DEN BOOMEN'E KARŞI ÇIKMAYACAK

2022 yılının aralık ayında Hollanda basını bu girişimi ilk kez duyurdu. Hollanda'dan Eindhovens Dagblad'ın haberinde; sarı-kırmızılı kulübün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boomen'i düşük bir bonservis bedeli ödeyerek ocak ayında kadrosuna katmak istediğini yazdı. Hatta Toulouse kulübünün transfere karşı çıkmayacağı da ifade edildi. Galatasaray'ın, Boomen'i ocak ayında kadrosuna dahil edemezse sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabileceği de ifade edildi.

GALATASARAY'A KARŞI 78 DAKİKA

Sarı-Kırmızılılara karşı hazırlık maçında 78 dakika süre bulan Van Den Boomen; 47 pasta yüzde 89.4'lük isabetle oynadı. Başarılı orta saha oyuncusu, girdiği tek ikili mücadeleden galip çıktı. Maçta takımının 41. dakikada kaydettiği golün asistini yapan Hollandalı futbolcu, 1 de top kapmıştı. Van Boomen, oyunun iki yönüne de katkı vererek dikkatleri çekmişti.

OLIVEIRA'NIN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Van Boomen'in oyun stili, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'ya benzetiliyor. Yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Hollandalı futbolcu, mücadeleci yapısıyla da ön plana çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un beğenisini kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Oliveira'nın alternatifi olarak görülüyor. Hollanda Milli Takımı'nın U15'ten U20'ye kadar her kademesinde oynayan Boomen, A takımda ise hiç süre alamadı.

MARKET DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Futbola Willem'de başlayan Boomen, 2011'de Ajax altyapısına transfer oldu. Bu kulüpte U17, U19 ve U21 formaları giyen başarılı orta saha, 2014'te FC Eindhoven'a gitti. Bir süre Willem ve Heerenveen'de top koşturduktan sonra 2019'da ülkesinin De Graafschap takımına 325 bin Euro bedelle satıldı. Boomen, bu kulüpte 1 yıl oynadıktan sonra Fransa'nın Toulouse ekibine 350 bin Euro karşılığında katıldı. Boomen'in şu anda transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

AUXERRE MAÇINDA ŞOV YAPTI

Fransa Ligue 1'de dün gece oynanan Auxerre-Toulouse maçına ilk 11'de başlayan Branco Van Den Boomen, yıldızlaştı. Toulouse'un 5-0 kazandığı maçta 79 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 4. dakikada Fares Chaibi'nin attığı golün asistini yaptı. 41. dakikada ise penaltıdan fileleri sarsmayı başardı. Maçta en fazla gol fırsatına giren oyuncu olmayı başaran Boomen, 7 ikili mücadelenin 6'sından galip geldi. 9 uzun pasın 5'inde isabet sağlayan ve yüzde 83 pas isabetiyle oynayan Boomen, 8.7 puan ortalamasıyla maçın yıldızı olmayı başardı.

OCAK AYINDA HAMLE GELECEK Mİ?

Transfer dedikodularının arttığı bu dönemde Van Boomen hakkında gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Hollandalı futbolcu hala kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, başarılı futbolcuyu ocak ayında cüzi bir bedel karşılığında mı, yoksa haziran ayında bonservissiz mi kadroya katacağı merak ediliyor… (Takvim)

