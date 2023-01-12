Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor Halil Dervişoğlu'na talip oldu! Halil Dervişoğlu gerçeği...
Giriş Tarihi: 12.1.2023 12:36

Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor Halil Dervişoğlu'na talip oldu! Halil Dervişoğlu gerçeği...

Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor Halil Dervişoğlu’na talip oldu! Halil Dervişoğlu gerçeği...

1. Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Eyüpspor transfer listesine Halil Dervişoğlu'nu ekledi. Eflatun-Sarılılar'da genç yıldızın transferi kurala takıldı. Detaylar haberimizde...

Spor Toto. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ligin zirvesinde yer alan Eyüpspor transferde atağa geçti. Eflatun-Sarılılar'da genç yıldızın transferi kurala takıldı. Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR'DAN HALİL DERVİŞOĞLU'NA TRANSFER KANCASI
Kadrosuna İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz, Melih Kabasakal, Westerlo'dan Halil Akbunar, Portimonense'den Berke Özer'i dahil eden Eflatun-Sarılılar'da hedef Brentford'un Burnley'e kiralık olarak gönderdiği Halil Dervişoğlu oldu.

HALİL DERVİŞOĞLU KURALA TAKILDI
Eyüpspor, Halil Dervişoğlu'yu transfer etmek istese de bunu ara transfer döneminde gerçekleştirmesi mümkün değil. FIFA kurallarına göre; Brentford ve Burnley takımlarında resmi maçlarda forma giyen Halil Dervişoğlu, bu sezon içerisinde 3. takımına sadece farklı transfer dönemlerinin olduğu ülke kulüplerine yapabiliyor.

HALİL'İN BABASI PAYLAŞTI
Medyada çıkan haberler sebebiyle açıklama gereği: Halil bu sezon hem Brentford hem de Burnley'de resmi maçlarda görev aldığı için, kural gereği devre arası transfer olma durumu yoktur. Bu nedenle hiç bir takım ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmemiştir. (Fanatik)

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Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor Halil Dervişoğlu'na talip oldu! Halil Dervişoğlu gerçeği...
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