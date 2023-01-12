Son dakika: Beşiktaş’ta transfer kararı! Wout Weghorst İstanbul’dan ayrlıyor...

ABOUBAKAR YÖNETİMİ İKİYE BÖLDÜ

Beşiktaş'ta Weghorst'un yerine gelmesi beklenen Aboubakar için de yönetim ikiye bölündü. Beşiktaş yönetiminde bir kesim "Aboubakar bizi yarı yolda bıraktı, almayalım" yorumunu yaparken, diğer kesim, "O sezon geride kaldı. Weghorst'un da gideceğini düşünürsek ligi ve Beşiktaş'ı iyi bilen onun gibi iyi bir golcüye ihtiyacımız var" tezini savunuyor.