Süper Lig’de 19. hafta heyecanı! Maç programı belli oldu

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftası yarın 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)