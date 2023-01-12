Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 19. hafta heyecanı! Maç programı belli oldu
Giriş Tarihi: 12.1.2023 10:06

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı! Maç programı belli oldu

AA
Süper Lig’de 19. hafta heyecanı! Maç programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin ilk yarısı bu hafta oynanacak olan maçlardan sonra sona erecek. Bu haftanın maç programı da belli oldu.

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftası yarın 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH'ın haberi sonrası gözler o bölgeye çevrildi! Her yerden petrol çıkıyor
Manisa'daki kuyu faciasında yeni detaylar ortaya çıktı! Son sözleri bu olmuş...
Rami Kışlası kütüphane oldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin: "Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık"
Son dakika: Sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün Meclis’e geliyor
Avrupa'da ekonomik krizin acı boyutu! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Altılı masadan kriz vaadi: Adayımız bunu yaparsa ülke yeniden seçime gider
Hollywood ekibine otel kazığı! Gördükleri manzara ile şoke oldular!
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı! Maç programı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA