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Giriş Tarihi: 12.1.2023 15:47 Son Güncelleme: 12.1.2023 15:48

Wout Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı

DHA
Wout Weghorst, İstanbul’dan özel uçak ile ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası ayrılık sinyali vermişti. İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere'ye gitti. Golcü futbolcu ailesi için kiraladığı özel uçak ile Atatürk Havaalanı'ndan ayrılarak Manchester'a uçtu.

İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere'ye gitti. Golcü futbolcu ailesi için kiraladığı özel uçak ile Atatürk Havaalanı'ndan ayrılarak Manchester'a uçtu.

Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı

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Wout Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı
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