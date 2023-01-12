Wout Weghorst, İstanbul’dan özel uçak ile ayrıldı

İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere'ye gitti. Golcü futbolcu ailesi için kiraladığı özel uçak ile Atatürk Havaalanı'ndan ayrılarak Manchester'a uçtu.

Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı