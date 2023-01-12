Wout Weghorst, İstanbul’dan özel uçak ile ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Wout WeghorstKasımpaşa maçında attığı gol sonrası ayrılık sinyali vermişti. İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere'ye gitti. Golcü futbolcu ailesi için kiraladığı özel uçak ile Atatürk Havaalanı'ndan ayrılarak Manchester'a uçtu.
İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere'ye gitti. Golcü futbolcu ailesi için kiraladığı özel uçak ile Atatürk Havaalanı'ndan ayrılarak Manchester'a uçtu.