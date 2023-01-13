İngiltere’yi sarsan olay! Newcastle United’ın yıldızı Joelinton tutuklandı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Newcastle United, yıldız oyuncusu Joelinton'dan gelen haber ile sarsıldı. İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, önceki gece alkollü şekilde araç kullandığı için Newcastle polisi tarafından durduruldu. Haberde, Joelinton'un tutuklandığı belirtilirken, 26 yaşındaki oyuncunun 26 Ocak 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALDI

Daha önce de karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alan Joelinton, karantina esnasında saçlarını kestirmek için kuaföre gidince 200 sterlin ceza ödemişti.

Joelinton bu sezon newcastle United'ın zirve mücadelesinde önemli bir rol üstlenirken, ligde çıktığı 16 maçta takımı adına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. (sporx.com)