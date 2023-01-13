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Giriş Tarihi: 14.1.2023 00:11 Son Güncelleme: 14.1.2023 00:19

Manchester United, Wout Weghorst'u resmen açıkladı

Manchester United, Wout Weghorst’u resmen açıkladı

Manchester United, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Wout Weghorst, Manchester United'a transfer oldu. İngiliz ekibi Hollandalı golcüyü haziran ayına kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Manchester United'a transfer olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Wout Weghorst, "Manchester United'a katıldığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Geçmişte kulübe karşı oynadım ve kırmızı formayı giyme şansına sahip olmak harika bir duygu. Bu sezon takımı hedeflerine götürmede üzerime düşeni yapmak için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum sürece her şeyimi vereceğime söz verebilirim. Beni bu aşamaya getirmede rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve takıma dahil olmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Manchester United, Wout Weghorst'u resmen açıkladı
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