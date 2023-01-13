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Giriş Tarihi: 13.1.2023 11:43

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Adana Demirspor ve Beşiktaş maçlarında kayıp istemiyor!

AA
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Adana Demirspor ve Beşiktaş maçlarında kayıp istemiyor!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Adana Demirspor, 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçları hasarsız atlatacaklarına inandığını söyledi.

Faruk Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladıklarını, Süper Lig'de ise ikişer galibiyet ve yenilgi aldıklarını hatırlattı. Her zaman "iyi bir takım ve teknik direktöre sahip olduklarını" söylediğini ifade eden Koca, camialarının da desteğiyle MKE Ankaragücü'nün iyi bir noktaya geleceğini dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Adana Demirspor, 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda sahalarında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bu iki maçı da hasarsız atlatacağımıza inanıyorum. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyorum. Taraftar bir bütünlük içinde ve büyük bir coşkuyla takımımızı destekliyor. Bu maçlarda da taraftarımızdan aynı desteği bekliyorum. Ankaragücü'nün geleceği iyi olacak. Bunu herkes bilsin. Bize, hocaya ve oyuncularımıza güvensinler." diye konuştu.

"Beşiktaş'la oynanan lig maçında tatsız olaylar yaşadık"

MKE Ankaragücü'nün daha önceleri "kupa beyi" olarak anıldığına dikkati çeken Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki Beşiktaş maçını bu bilinçle iyi oynayarak, hak ederek kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ı elemek istiyoruz. Tartışmalardan uzak, hakem hatalarından uzak maçların yönetilmesini istiyorum. Bu tartışmaların geride bırakmamız lazım. Bu tartışmalar kulüpleri ve futbolu yıpratıyor. 'Hak eden ve iyi oynayan kazansın' diyoruz ama biz kazanalım. Beşiktaş'la oynanan lig maçında tatsız olaylar yaşadık. Bizim evimizde olduğu için özür diledik. Yine ev sahibi biziz. Olayları dikkati alarak, gerçekten Ankaragücü'ne yakışır, Türkiye ve dünya futboluna yakışır bir ev sahipliği ve centilmenliğiyle oynamamız lazım. Taraftarımızın bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Gerçekten farklı bir centilmenlik olacak. Özellikle rica ediyorum, örnek olacak bir davranış sergilemelerini camiamızdan bekliyorum. Beşiktaş camiası, yöneticileri ve futbolcuları rahat olsun, gelsin oyunlarını oynasın. Biz gerekli bütün önlemleri alacağız. Centilmence ve nezaketli bir şekilde ağırlayacağız."

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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Adana Demirspor ve Beşiktaş maçlarında kayıp istemiyor!
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