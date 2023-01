Okan Buruk'tan transfer sözleri: "İlk isteğim, düşüncem değil"

Okan Buruk, Nef Stadı'nda oynanan Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Herkesin Fenerbahçe galibiyetinin Hatayspor maçına nasıl yansıyacağını merak ettiğini aktaran Buruk, "Oyuncularımıza inancımız tamdı. Maç öncesi hazırlıklarda konsantrasyon içinde olduğumuzu gösteren işaretler aldık. Bugün ilk yarıda rakibimizi, ligi ve oyunu ne kadar önemsediğimizi ortaya koyduk ve ilk yarıyı net bir skorla bitirdik. Bunun yanında çok fazla da pozisyonumuz vardı. Rakibimize de 2 pozisyon verdik. İkinci yarı daha rölantide geçti. Defansif olarak yaptığımız hatalar oldu. Hücumdaki tercihlerimiz tam olarak istediğimiz gibi olmadı. Ancak maçı 4-0 gibi net bir skorla kazandık. Bugün bizim için çok önemli. Ligi ve maçı ne kadar istediğimizi, şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğumuzu ve iç sahada taraftarımızla neler yapabileceğimizi bir kez daha ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Hem ilk 11'de hem de sonradan birçok oyuncu değişikliği yaptıklarını belirten sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Birçok oyuncumuzu değiştirdik, birçoğuna süre verdik. Kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularıma çok güveniyorum. Bundan sonraki haftalarda maç maç değişiklikler yapacağız. Oyuncularıma bugünkü galibiyet için teşekkür ediyorum. Sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"AMACIMIZ BU ÇİZGİMİZİ, YÜKSELEN FORMUMUZU DEVAM ETTİRMEK"

Süper Lig'de son 8 maçını kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü, iyi performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisini ve takımını her zaman desteklediğini vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimden beri bana inanılmaz destek veriyorlar. Her zaman yanımızdalar. Kaybettiğimizde de bana destek verdiler. Kazandığımız dönem bu desteği veriyorlar ama benim için en değerli olanı iyi başlamadığımız yerde, ikinci hafta maçından sonraki (1-0 yenildikleri Giresunspor mücadelesi) hafta yine tribüne çağırmalarıydı. Bana ve takımıma verilen destek çok değerli. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Çok büyük bir sorumluluk taşıyorum. Galatasaray camiasına ve taraftarına karşı inanılmaz bir sorumluluk var. Bunu her yerde net bir şekilde hissediyorum. Geçen hafta hepimiz için çok değerli olan bir galibiyete imza attık. Ekibimle bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum ama yolumuz daha çok uzun. İlk yarıyı bitirdik ve ikinci yarı başlıyor. Daha zor, çekişmeli ve stresli maçlar başlayacak. Amacımız bu çizgimizi, yükselen formumuzu devam ettirmek. Dünya Kupası arası bizi biraz durdurmuştu ama tekrar takımımızın performansı yükseliyor. Bu çizgiyi daha yukarılara taşıyacağız. Dünyanın dört bir yanındaki Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz."

"OYUNCULARIMIN HEPSİNDE CİDDİYETİ VE İSTEĞİ GÖRÜYORUM"

Fenerbahçe derbisinden sonra rehavet uyarısı yaptıklarını dile getiren Okan Buruk, oyuncularında ciddiyeti ve isteği de gördüğünü belirtti.

Oyuncularına her açıdan güvendiğini aktaran Buruk, "Bu stada çıktıkları anda bile her şeyleri değişiyor. Çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncularımın hepsinde ciddiyeti ve isteği görüyorum. Şu anda hiçbir rakibi ciddiye almama lüksümüz yok. Durduğunuz anda her maçı kaybedebilirsiniz. Hiç kimseye fırsat vermemek gerekiyor. Kendi sahamızda İstanbulspor ve MKE Ankaragücü maçlarında biraz durduk ve rakiplerimiz net şanslar yakaladı. Bunlardan dersler çıkarıyoruz. Bu ciddiyetimizi ilerleyen haftalarda da daha yukarı çekmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A ÖVGÜ

Okan Buruk, son dönemde yükselen formuyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz'ı övdü.

Genç futbolcunun çok çalıştığını ve istediğini anlatan 49 yaşındaki teknik adam, "Barış, küsecek bir çocuk değil. Çok çalışan, isteyen, hedefleri olan bir futbolcu. Kerem ve Yunus'u da bunların içine katacağım. Hepsinin hedefleri var, başarılı olmak, Galatasaray'a katkı sağlamak, milli takımda oynamak istiyorlar. Hedeflerinin olması, gelişime açık olmaları ve çalışmaları çok değerli. Çok önemli oyuncularla birlikte oynuyorlar. Sahada oldukları, birlikte antrenman yaptıkları oyuncular çok önemli. Bundan dolayı 10'a yakın genç oyuncumuzu A takım ile antrenmana çıkarıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmada 2 gol atan Juan Mata'nın performansından memnun olduğunu belirten Buruk, "Maçın başında istediğini sahaya yansıtamadı ama devamında bizim için çok değerli 2 gol attı. İkinci yarıda daha iyi ve net paslar atan, takımı yöneten oyuncuydu. Onun performansından memnunum. Önemli olan skor yapması. Ayrıca ilk yarı baskılarda doğru yerlere gitti. Mata'nın geçmişinde, oyun stilinde önde baskı yok ama bugün çok iyi niyetli bir şekilde önde baskılara katıldı." diye konuştu.

"BUGÜN LİDERSEK GOMİS'İN PAYI ÇOK BÜYÜK"

Okan Buruk, liderlik koltuğunda oturmalarında Bafetimbi Gomis'in büyük bir katkısı olduğunu vurguladı.

Zaman zaman hem oyuncu hem de taktik değişikliklerine gideceklerini belirten Buruk, "Bu takım başarılı olacaksa bütün oyuncularımız oynadığı, oynamaya hazır olduğu takdirde olacaktır. Önemli olan oyuncuları hazır halde, yarışın içinde katkı verebilecek şekilde tutabilmek. Bunun en net örneği Gomis. Bugün girdi ve golünü attı. Bugün lidersek onun payı çok büyük. Oynamadığı zaman sorun etmiyor ama girdiğinde en iyisini yapıyor. Tüm oyuncularımdan da bunu bekliyorum. Elimde önemli bir kadro var. Hepsini oynatmak istiyorum." diye konuştu.

"MAÇLARIN OYNANMADAN KAZANILMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sezon sonuna kadar aynı ciddiyetle mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Sezon başında fikstür açıklandığında ilk yarıyı ilk 2'de bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bizim için liderlik ve şampiyonluk hedefimiz. İlk yarının son haftasına 4 puan önde girdik. Şu anda 7 puan öndeyiz. Hafta sonundaki maçların nasıl biteceğine bakacağız. İkinci yarıdaki fikstürde daha çok kendi sahamızda oynayacağız. İç saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Maçların oynanmadan kazanılmayacağını da biliyoruz ama ilk yarı fikstürümüz ikinci yarıdan daha zordu. Bundan sonra yapmamız gereken, maç maç bakmak, aynı konsantrasyonu, ciddiyeti ve kazanma serimizi sürdürmek." açıklamasında bulundu.

"ICARDİ, 90 DAKİKA İNANILMAZ BİR PERFORMANS VERDİ"

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin gol atamasa da çok iyi bir performans sergilediğini bildirdi.

Buruk, Arjantinli golcünün maç sonrasında sevinçlere katılmadan doğrudan soyunma odasına gittiğiyle ilgili haberlerin hatırlatılması üzerine, "Çok net görmedim. Ben de sahada durmadan doğrudan kendi odama gittim. Bugünün en önemli karakterlerinden biri Icardi idi. İki golde çok net etki etti. Gol atmasa bile arkadaşlarına net pozisyon hazırlıyor ve takım için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bugün de 90 dakika inanılmaz bir performans verdi." ifadelerini kullandı.

"İLK İSTEĞİM, DÜŞÜNCEM TRANSFER DEĞİL"

Demir Grup Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi ile ilgilendiklerini aktaran Okan Buruk, önceliğinin mevcut oyunculara daha fazla süre vermek olduğunu söyledi.

Ara transfer döneminin başladığını hatırlatan Buruk, "Sol bek mevkiine yerli oyuncular üzerinden bakıyoruz. Elimizde 2 sol bekimiz var. Oraya yerli bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için birkaç adayımız vardı. Uğur da onlardan biri. Kendisiyle görüşmemiz sürüyor. Henüz bitmedi." dedi.

İyi bir kadrosu olduğunu anlatan Buruk, "Transfer yapmak, takımı güçlendirmek istiyoruz ama benim için önemli olan elimizdeki oyuncuları kazanabilmek. Oynatamadığımız, uzun süreler veremediğim oyuncular var. Bunları kazanmak benim için daha önemli. İlk isteğim, düşüncem transfer değil. Bana oyuncu lazım değil, elimdeki oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Ancak uygun oyuncular bulabilirsek takımımızı güçlendirmek için hareket edebiliriz. Şu anda acele edeceğimiz bir şey yok ama bu süre içinde net bir karar vereceğiz. Elimizde oynamayan birçok oyuncu var. Bunları kazanmak istiyoruz. Bazen kendi içinizden transfer çıkarırsınız. İlk hedefim elimdeki iyi oyuncu grubuna biraz daha fazla süre vermek. Bunun yanında uygun, bize hem futbolculuğuyla hem de kişisel olarak katkı sağlayacak oyuncu olursa ona göre hareket edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.