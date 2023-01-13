Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’da Dele Alli’nin geleceği belli oldu! Oyuncu ile sezon sonuna kadar...

Siyah-beyazlıların Everton'dan kiraladığı Dele Alli hayal kırıklığı yarattı. 26 yaşındaki futbolcu ile ara dönemde yollar ayrılmak istense de planlar değişti.

Sezon başında Everton ile resmi maçlara da çıkan ve bu nedenle 3. tescile uygun lig arayışında olan Beşiktaş, yıldız ismi ikna edemiyor. UEFA'ya bağlı liglerde yeni bir transfere imza atamayacak olan Dele Alli, Arap ülkeleri ya da Asya'da ise oynamak istemiyor.

Everton'ın da geri almayı düşünmediği İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar mecburen Beşiktaş'ta devam etmesi bekleniyor.