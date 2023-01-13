Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Uğur Çiftçi ile anlaştı! Emre Taşdemir takasta...

Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen sol bek transferi dün mutlu sonla bitti. Savunmanın soluna yerli alternatif arayan sarıkırmızılı kulüp, Uğur Çiftçi için Sivasspor kulübünü sonunda ikna etti.

30 yaşındaki oyuncuya karşılık bu transferde Emre Taşdemir takas olarak verilecek ve ayrıca 600 bin Euro (12 milyon TL) bonservis parası ödenecek.

Yiğidolar'ın kiralamak istediği Yusuf Demir için ise karar gurbetçi yıldız adayına bırakıldı. Çiftçi'nin gelişiyle Patrick Van Aanholt'un ayrılığı kesinlik kazandı.

Yönetim, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hollandalı sol bekin, sezon sonuna kadar geçerli alacaklarını (975 bin Euro) ödemeyi kabul etti. Kasımpaşa ile temas halinde olan Van Aanholt'tan ayrılığa sıcak bakması isteniyor.