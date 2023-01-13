Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk oyuncularını rehavete kapılmama konusunda uyardı! Farklı derbi galibiyetinin ardından...

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını Hatayspor konusunda uyardı. Farklı derbi galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan deneyimli isim, İstanbulspor ve A.Gücü'nü yendikleri maçlarda zorlandıklarını hatırlatarak talebelerinden Hatayspor'u ciddiye almalarını istedi.

Yeni hedef olarak 5 hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen Cimbom, önündeki 4 maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek.

Bu arada cezalı Mertens bugün forma giyemeyecek. Abdülkerim, Berkan, Kerem ve Barış Alper ceza sınırında bulunuyor.