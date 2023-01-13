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Giriş Tarihi: 13.1.2023 10:06 Son Güncelleme: 13.1.2023 10:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk oyuncularını rehavete kapılmama konusunda uyardı! Farklı derbi galibiyetinin ardından...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk oyuncularını rehavete kapılmama konusunda uyardı! Farklı derbi galibiyetinin ardından...

Kadıköy’deki farklı Fenerbahçe galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan Okan Buruk, talebelerinden Hatayspor’u ciddiye almalarını istedi.

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını Hatayspor konusunda uyardı. Farklı derbi galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan deneyimli isim, İstanbulspor ve A.Gücü'nü yendikleri maçlarda zorlandıklarını hatırlatarak talebelerinden Hatayspor'u ciddiye almalarını istedi.

Yeni hedef olarak 5 hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen Cimbom, önündeki 4 maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek.

Bu arada cezalı Mertens bugün forma giyemeyecek. Abdülkerim, Berkan, Kerem ve Barış Alper ceza sınırında bulunuyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk oyuncularını rehavete kapılmama konusunda uyardı! Farklı derbi galibiyetinin ardından...
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