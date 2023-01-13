Son Dakika haberleri: Ankaragücü’nde Jese Rodriguez ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig takımı Ankaragücü'nün sezon öncesi transfer ettiği İspanyol forvet Jese Rodriguez'in geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

JESE ANKARAGÜCÜ'NDEN AYRILDI

Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain (PSG) gibi dünya devleri bulanan Jese Rodriguez, Ankaragücü'nden ayrıldı ve takım arkadaşlarına veda etti.

GALATASARAY VE KAYSERİ MAÇLARINDA YOKTU

Jese Rodriguez, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nün Galatasaray ve Kayserispor maçlarında kadroda yer almamıştı.

BU SEZON 16 MAÇTA 5 GOL ATTI

Ankaragücü'nün yaz transfer döneminde Las Palmas'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jese, bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi. 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

REAL MADRİD, PSG GİBİ KULÜPLERDE OYNADI

26 Şubat 1993 doğumlu Jese Rodriguez, Real Madrid altyapısında futbola başladı. La Liga devinde profesyonel olan Jese, Paris Saint Germain, Las Palmas, Stoke City, Real Betis ve Sporting CP gibi kulüplerde mücadele etti.

330 MAÇTA 78 GOL

Kariyeri boyunca 330 maça çıkan Jese Rodriguez, 78 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki hücumcu 47 defa ise asist kaydetti. Jese, 29 sarı kart görürken, 2 maçta direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki durumu

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 5 galibiyet aldı. 4 kez berabere kalan takım, 8 mücadeleyi kaybetti. MKE Ankaragücü, topladığı 19 puan ile ligin 12. sırasında yer aldı. (Ajansspor)