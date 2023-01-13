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Giriş Tarihi: 13.1.2023 21:46 Son Güncelleme: 13.1.2023 22:01

Son dakika haberleri: Beşiktaş resmen açıkladı! Wout Weghorst ile yollar ayrıldı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş resmen açıkladı! Wout Weghorst ile yollar ayrıldı...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ta Weghorst ayrılığı resmileşti. Dün yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrılmıştı. Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir."

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Son dakika haberleri: Beşiktaş resmen açıkladı! Wout Weghorst ile yollar ayrıldı...
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