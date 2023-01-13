Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, evinde seriyi sürdürmek istiyor! Hatayspor maçı ilk 11’leri belli oldu…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi.
HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Yılmaz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ Yıldırım (Muhtemel)
Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.