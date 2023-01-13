Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, evinde seriyi sürdürmek istiyor! Hatayspor maçı ilk 11’leri belli oldu…
Giriş Tarihi: 13.1.2023 18:49 Son Güncelleme: 13.1.2023 18:53

Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, evinde seriyi sürdürmek istiyor! Hatayspor maçı ilk 11’leri belli oldu…

Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, evinde seriyi sürdürmek istiyor! Hatayspor maçı ilk 11’leri belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ligdeki son 7 maçını kazanan Galatasaray'da sarı kart cezalısı Mertens ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Ross, maçta forma giyemeyecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi.

HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Yılmaz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ Yıldırım (Muhtemel)

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip. Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

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Son dakika haberleri: Lider Galatasaray, evinde seriyi sürdürmek istiyor! Hatayspor maçı ilk 11’leri belli oldu…
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