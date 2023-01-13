Son dakika transfer haberleri: Jimmy Durmaz, AIK Stockholm’a Transfer Oldu

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün karşılıklı anlaşma sonrası yollarını ayıran Jimmy Durmaz, vatandaşı olduğu İsveç temsilcisi AIK ile anlaşma sağladı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Detaylar...

Jimmy Durmaz, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaşmaya vardı. Sözleşmenin 2 yıllk olduğu açıklandı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul temsilcisiyle anlaşma yaparak yollarını ayırmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE SÜPER LİG'E GELDİ

Jimmy Durmaz, 2014 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olarak ilk kez Süper Lig'de forma giymişti. Tecrübeli oyuncu Gençlerbirliği'nden ayrılarak Olimpiakos'a transfer olmuş oradan da Fransa ekibi Toulouse ile anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY FORMA GİYDİ

Fransa ekibi Toulouse ile gösterdiği performans sonrası beğenileri kazanan Jimmy Durmaz, Fransa ekibinden Galatasaray'a transfer oldu. 2019 yılında Galatasaray'a gelen Jimmy Durmaz, 2020 yılında kiralık olarak gittiği Karagümrük ile sözleşme imzalayarak bonservisi alınmıştı. Durmaz, geçtiğimz hafta ise Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

BU SEZON GOL SEVİNCİ YAŞAMADI

Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de 13 karşılaşmada forma giyen Jimmy Durmaz, İstanbul ekibiyle bu sezon gol sevinci yaşayamadı. Durmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise forma giyme şansı elde edemedi.

FATİH KARAGÜMRÜK, YOLLARINI AYIRMIŞTI

İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, tecürbeli oyuncu ile yollarını ayırdığını şu şekilde duyurmuştu: "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FUTBOLA BAŞLADIĞI ÜLKEYE DÖNDÜ

Daha önce vatandaşı olduğu İsveç takımı BK Forward altyapısında futbola başlayan Durmaz,ülkesinin takımı AIK'e transfer oldu. Durmaz, kariyerinde Malmö, Gençlerbirliği, Olimpiakos, Toulouse, Galatasaray ve Karagümrük formaları giydi. İsveçli futbolcunun güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor. (ajansspor)