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Giriş Tarihi: 13.1.2023 16:26

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Mustafa Pektemek’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Mustafa Peketemek'in yeni adresi belli oldu. EyüpsporAsbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, " Mustafa Pektemekile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Mustafa Pektemek bu akşam Denizlispor deplasmanı kafilesine dahil oalcak. Resmi imza töreni maçtan sonra. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki santrfor bu sezon 14 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Sakaryaspor altyapısında futbola başlayan Mustafa Pektemek daha sonra, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor formaları giydi. Tecrübeli golcünün güncell piyasa değeri 125 bin euro olarak gösteriliyor.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını açıkladı.
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