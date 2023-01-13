Trabzonspor’da Djaniny yolcu!

Trabzonspor'un geçen yıl yaşadığı şampiyonlukta 10 gol-3 asistlik performansıyla büyük rol oynayan Djaniny Semedo'nun geçtiğimiz eylül ayında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılmış, yıllık ücreti de 1.6 milyon Euro'ya yükseltilmişti. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve oynadığı 13 maçta gol atamayan Yeşil Burun Adalı futbolcunun ayrılığına sıcak bakılmaya başlandı.

31 yaşındaki oyuncu için eskiden forma giydiği iki ülke Suudi Arabistan ve Meksika'dan teklif geldi. Şu an menajer düzeyinde iletilen ve önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek olan tekliflerin, 2 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi.