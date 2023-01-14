Antalyaspor sahasında Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Antalyaspor'un gollerini 4. dakikada Doğukan Sinik ve 59. dakikada Luiz Adriano kaydetti. Giresunspor'un golleri ise 40. dakikada Borja Sainz ve 79. dakikada Riad Bajic'ten geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Güray Vural'ın verdiği pas ile sol kanattan içeriye doğru giren Doğukan Sinik, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Larsson'un şutunda top üstten auta gitti.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın pasıyla penaltı noktası önünde topla buluşan Larsson, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

35. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Alper Uludağ'ın sert şutunda, top üstten auta çıktı.

40. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Borja Sainz, hızla ceza sahasına girerek, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

44. dakikada Kuwas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Alperen Uysal topu kale direğinin dibinden kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı arkaya gönderdi. Altı pas içindeki Veysel Sarı'nın dizine çarpan meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Larsson'un ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nakajima'nın şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere tokatlamayı başardı.

59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmada yeniden öne geçti. Larsson'la paslaşarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Luiz Adriano, meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-1

61. dakikada Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmada 10 kişi kaldı. Orta sahada Fernando ile Sergio arasındaki ikili mücadele sırasında Sergio yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fernando'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

79. dakikada Bitexen Giresunspor, karşılaşmada yeniden beraberliği yakaladı. Sol kanattan Alper Uludağ'ın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Bajıc, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

88. dakikada gelişen atakta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Bajic'in yerden vuruşunda, top kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

90+1. dakikada Nakajima'nın sol kanattan ortasında arka direk hizasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.