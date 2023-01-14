Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Giriş Tarihi: 14.1.2023 14:59 Son Güncelleme: 14.1.2023 18:08

Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor’u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mert Günok'un büyük hata yaptığı zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 90+5. dakikada Josef de Souza'nın son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mert Günok'un büyük hata yaptığı zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 90+5. dakikada Josef de Souza'nın son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandı.

MERT'TEN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 57. saniyesinde siyah beyazlıların kalecisi Mert Günok, yaptığı hata sonrası topu kendi ağlarına gönderdi rakip takım1-0 öne geçti.

Mücadelenin 67. dakikasında ise Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Ardından 90+5. dakikada Beşiktaş'a hayat öpücüğü Josef de Souza'dan geldi.

Mücadele böylece Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi. Beşiktaş bu maçın ardından ligde 32 puana yükseldi.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda yer alan Georges-Kevin N'Koudou ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Salih Uçan ve takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerine Romain Saiss, Valentin Rosier, Josef de Souza ve Jackson Muleka ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş; Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Gedson Fernandes, Masuaku, Redmond, Muleka ve Cenk Tosun ilk 11'iyle maça başladı.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal, kadroda yer almadı.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Palut; Oğulcan Ülgün, Endri Çekiçi ve Amilton'un yerine Bytyqi, Paz ve Muhammet Demir'e ilk 11'de şans verdi.

Konyaspor, karşılaşmaya Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf, Muhammet Demir 11'iyle başladı.

AHMET ÇALIK ANILDI

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, karşılaşma öncesi anıldı.

Taraftarlar, "Ahmet Çalık" ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratlarının yanı sıra alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

Öte yandan, maçı yaklaşık 25 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Son dakika: Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var: Korku dolu anlar kamerada
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Manyak mısınız?
Özgür Bey yaşıyor musunuz?
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Ne aşkmış bu!
İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık vetosu! Babacan'dan flaş çıkış: Ben rahat seçilirim
SON DAKİKA: TOKİ İlk Evim-İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu! Bakan Kurum duyurdu...
6’lı masadan ilk kim kovulacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA