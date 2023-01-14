Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor’u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mert Günok'un büyük hata yaptığı zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 90+5. dakikada Josef de Souza'nın son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandı.
MERT'TEN BÜYÜK HATA
Karşılaşmanın 57. saniyesinde siyah beyazlıların kalecisi Mert Günok, yaptığı hata sonrası topu kendi ağlarına gönderdi rakip takım1-0 öne geçti.
Mücadelenin 67. dakikasında ise Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Ardından 90+5. dakikada Beşiktaş'a hayat öpücüğü Josef de Souza'dan geldi.
Mücadele böylece Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi. Beşiktaş bu maçın ardından ligde 32 puana yükseldi.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf
Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda yer alan Georges-Kevin N'Koudou ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Salih Uçan ve takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerine Romain Saiss, Valentin Rosier, Josef de Souza ve Jackson Muleka ilk 11'de sahaya çıktı.
Beşiktaş; Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Gedson Fernandes, Masuaku, Redmond, Muleka ve Cenk Tosun ilk 11'iyle maça başladı.
Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal, kadroda yer almadı.
KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Palut; Oğulcan Ülgün, Endri Çekiçi ve Amilton'un yerine Bytyqi, Paz ve Muhammet Demir'e ilk 11'de şans verdi.
Konyaspor, karşılaşmaya Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf, Muhammet Demir 11'iyle başladı.
AHMET ÇALIK ANILDI
Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, karşılaşma öncesi anıldı.
Taraftarlar, "Ahmet Çalık" ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratlarının yanı sıra alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.
Öte yandan, maçı yaklaşık 25 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.