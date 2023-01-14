Hormonlu cüce!

İspanya'da 2020'de açılan ve "Barçagate" adı verilen soruşturmada ilginç bilgiler gün yüzüne çıkıyor. El Periodico.com'un haberine göre, dönemin Barcelona Başkanı Bartomeu'nun da olduğu WhatsApp grubunda hukuk işleri başkanı ve Barçagate'in en yüksek şüphelisi Roman Gomez Ponti'nin, Messi'ye hakaret dolu sözler kullandığı belirtildi. Ponti'nin bu yazışmalarda,dediği ortaya çıktı.BARÇAGATE soruşturması, dönemin başkanı Bartomeu ve bazı yöneticilerin bir şirket kurup iyi performans göstermeyen futbolcuları sosyal medyada linç ettirmek, sözleşme yenileme görüşmelerindeiçin kulüp kaynaklarını kullandıklarını ortaya çıkarmıştı. İstifa eden Bartomeu, genel sekreter Oscar Grau ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Ponti de tutuklanmıştı.