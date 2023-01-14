İspanyol basını, eski başkan Bartomeu’nun hukuk işleri başkanı Ponti ile WhatsApp konuşmalarına ulaştı. Yazışmalarda Ponti’nin Lionel Messi için, “lağım faresi” ve “hormonlu cüce” gibi hakaret içeren kelimeler kullandığı gözlendi
İspanya'da 2020'de açılan ve "Barçagate" adı verilen soruşturmada ilginç bilgiler gün yüzüne çıkıyor. El Periodico.com'un haberine göre, dönemin Barcelona Başkanı Bartomeu'nun da olduğu WhatsApp grubunda hukuk işleri başkanı ve Barçagate'in en yüksek şüphelisi Roman Gomez Ponti'nin, Messi'ye hakaret dolu sözler kullandığı belirtildi. Ponti'nin bu yazışmalarda, "Luis Suarez ve onun ücretinedokunmamamız gerektiğini söylüyorama diğer herkeste indirimegitmemizi istiyor. Barto,dürüst olmak gerekirse bulağım faresine karşı bukadar iyi davranamazsın.Kulüp ona her şeyiverdi ama o sadecekendini düşünüyor.Hayatını Barça'yaborçlu olan bu hormonlu cüceninkulüp çalışanlarına yaptığı kabalıklarartık yeter" dediği ortaya çıktı.
BARÇAGATE NEDİR?
BARÇAGATE soruşturması, dönemin başkanı Bartomeu ve bazı yöneticilerin bir şirket kurup iyi performans göstermeyen futbolcuları sosyal medyada linç ettirmek, sözleşme yenileme görüşmelerinde sorun yaşananfutbolcularla ilgilikara propaganda yaptırmak için kulüp kaynaklarını kullandıklarını ortaya çıkarmıştı. İstifa eden Bartomeu, genel sekreter Oscar Grau ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Ponti de tutuklanmıştı. Bu isimlerkısa süre içerisindeşartlı olarak serbestbırakılmıştı.