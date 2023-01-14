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Giriş Tarihi: 14.1.2023 20:54

İlhan Palut Konyaspor-Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler"

İlhan Palut Konyaspor-Beşiktaş maçı sonrası konuştu! Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Oyunun geneline baktığımız zaman beraberliği bile sorugalayabileceğimiz bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk. Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler. Ama bir şekilde bunlardan gerekli dersleri çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında iç sahada Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu aktaran İlhan Palut, "Oyun içine baktığımız zaman Beşiktaş adına talihsiz bir golle öne geçtik. Belki maçta gole en uzak olduğumuz anda skoru bulduk. Ama ondan sonra birçok pozisyon, rakip ceza sahası içinde son paslar, rakibi eksik yakalamalar bir şekilde biz bunu sonuca dönüştüremezken Beşiktaş'ın maç planı işledi. 1. bölgeden 3. bölgeye uzun toplar ve ceza sahasında oluşabilecek karambollerle sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş takımı vardı. Bundan da sonuç aldılar. Oyunun geneline baktığımız zaman beraberliği bile sorugalayabileceğimiz bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk" dedi.

"TAKIMI YENİDEN CESARETLENDİRECEĞİZ"

Bugün 3 puan kaybettiklerini ama bundan daha tehlikelisinin takımsal manada kırılmalar yaşamaları olabileceğini ifade eden Palut, "Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, üretmeye çalışıyoruz ama olmuyor dürtüsü takımda bir kırılganlığa neden olabilir. İlk önce onun üzerine gideceğiz. Takımı yeniden cesaretlendireceğiz. Tabii ki biz de üzülüyoruz. Sadece takım değil. Bir şekilde artık oynadığımız oyunu, gösterdiğimiz mücadeleyi puanlara yansıtmaya çalışacağız. Bazen dersler pahalı oluyor. Ayağımızdaki 2 toptan 2 tane gol yedik. Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler. Ama bir şekilde bunlardan gerekli dersleri çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü fikstür yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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İlhan Palut Konyaspor-Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler"
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