İstanbulspor ile Ümraniyespor, Süper Lig’de ilk randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor yarın saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kırmızı-beyazlılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla 18. sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 12 puanla son sırada yer alıyor.
SÜPER LİG'DE İLK MAÇ
Ümraniyespor - İstanbulspor yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ilk kez rakip olacak. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan 4 kez galip ayrılırken, 5 kez de sarı-siyahlılar kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor'un 13 golüne, İstanbulspor 15 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de oynanan maçlarda iki takım da evindeki karşılaşmaları kazandı.
ÜMRANİYESPOR SON 6 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
Ümraniyespor, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu periyotta sadece evinde Başakşehir'e 3-1 mağlup olurken, Sivasspor ve Hatayspor ile de 2-2'lik skorla berabere kaldı.
İstanbulspor ise son 3 maçında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Sarı-siyahlılar bu süreçte Kasımpaşa'yı yenerken, Adana Demirspor'a ise kaybetti. İstanbulspor, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.
ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK
Ümraniyespor - İstanbulspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.