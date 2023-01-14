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Giriş Tarihi: 14.1.2023 15:14

İstanbulspor ile Ümraniyespor, Süper Lig’de ilk randevuda

İHA
İstanbulspor ile Ümraniyespor, Süper Lig’de ilk randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ilk karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor yarın saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kırmızı-beyazlılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla 18. sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 12 puanla son sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE İLK MAÇ
Ümraniyespor - İstanbulspor yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ilk kez rakip olacak. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan 4 kez galip ayrılırken, 5 kez de sarı-siyahlılar kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor'un 13 golüne, İstanbulspor 15 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de oynanan maçlarda iki takım da evindeki karşılaşmaları kazandı.

ÜMRANİYESPOR SON 6 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
Ümraniyespor, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu periyotta sadece evinde Başakşehir'e 3-1 mağlup olurken, Sivasspor ve Hatayspor ile de 2-2'lik skorla berabere kaldı.
İstanbulspor ise son 3 maçında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Sarı-siyahlılar bu süreçte Kasımpaşa'yı yenerken, Adana Demirspor'a ise kaybetti. İstanbulspor, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK
Ümraniyespor - İstanbulspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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İstanbulspor ile Ümraniyespor, Süper Lig’de ilk randevuda
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