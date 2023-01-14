Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Kamerunlu golcü transferinde mutlu sona ulaştı! Oyuncu ile 2.5 yıllık...

Wout Weghorst'un 3 milyon Euro karşılığında Manchester United'a gidişine onay veren siyah-beyazlılar, vakit kaybetmeden Vincent Aboubakar işini sona getirdi. Kamerunlu futbolcu ile uzun süredir yapılan görüşmeler neticesinde 2.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 2.5 milyon Euro ücrete anlaşan Beşiktaş, yarım sezon için de 1 milyon Euro ödeyecek. 30 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde ayrıca 5 bin Euro maç başı ücreti, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu bonusları yer alacak. Al Nassr ile sözleşmesini kısa süre içerisinde sonlandıracak olan Aboubakar'ın, hafta başına kadar İstanbul'a gelerek kendisini 3. kez Beşiktaşlı yapan imzayı atması bekleniyor. Tecrübeli santrfor daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyerken iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Kamerun Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Aboubakar, Al Nassr ile de 11 karşılaşmada 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı.Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki ilk döneminde (2016-2017) 38 maçta 19 gol, 4 asist; ikinci döneminde ise (2020-2021) 29 maçta 16 gol ve 5 asistle mücadele etti. Skora toplamda 44 kez katkı sağladı. Ancak 2020-2021 sezonunun son bölümünde sakatlığını öne sürerek oynamaması, camiada tepkilere neden oldu.Beşiktaş, Weghorst ile yollarını ayırdığını açıkladı. Hollandalı forvetin kiralık sözleşmesinin erken feshi nedeniyle kulübü Burnley'nin, siyah-beyazlılara 2 milyon 825 bin TL ödeyeceği duyuruldu. Manchester United'a giden Weghorst'un, yeni takımında ne kadar ücret alacağı da ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda yarım sezon için 1.4 milyon Euro kazanan deneyimli forvetin cebine, İngiliz ekibinde ise sezon sonuna kadar 900 bin Euro girecek. Weghorst, İngiltere'ye gitmek için Beşiktaş'tan alacağı 350 bin Euro'dan da vazgeçti.