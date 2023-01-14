Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Konyaspor 11’i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.