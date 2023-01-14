Son dakika haberi: Beşiktaş’ın rakibi Konyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak yukarılara doğru tırmanmak isterken, ev sahibi ekip ise sahasında puan veya puanlar çıkarma peşinde.
Konyaspor 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf
Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Konyaspor Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı ve beINSports 1 ekranlarından yayınlanıyor.