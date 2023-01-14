Son dakika haberi: Beşiktaş’ın rakibi Konyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak yukarılara doğru tırmanmak isterken, ev sahibi ekip ise sahasında puan veya puanlar çıkarma peşinde.

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Konyaspor 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)