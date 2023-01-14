Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor | CANLI
Giriş Tarihi: 14.1.2023 14:59 Son Güncelleme: 14.1.2023 15:57

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor | CANLI

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın rakibi Konyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak yukarılara doğru tırmanmak isterken, ev sahibi ekip ise sahasında puan veya puanlar çıkarma peşinde. Konyaspor-Beşiktaş maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak yukarılara doğru tırmanmak isterken, ev sahibi ekip ise sahasında puan veya puanlar çıkarma peşinde.

CANLI ANLATIM

Konyaspor 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı ve beINSports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Son dakika: Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var: Korku dolu anlar kamerada
Özgür Bey yaşıyor musunuz?
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Manyak mısınız?
Ne aşkmış bu!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık vetosu! Babacan'dan flaş çıkış: Ben rahat seçilirim
SON DAKİKA: TOKİ İlk Evim-İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu! Bakan Kurum duyurdu...
6’lı masadan ilk kim kovulacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın rakibi Konyaspor | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA