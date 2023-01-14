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Giriş Tarihi: 14.1.2023 17:58 Son Güncelleme: 14.1.2023 18:07

Son dakika haberi: Trabzonspor Medipol Başakşehir'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor Medipol Başakşehir’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ligdeki 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından temiz bir sayfa açmak isteyen Fırtına, Emre Belözoğlu'nun öğrencileri karşısında 3 puan arıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Gomez

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.

LİGDE 7 MAÇIN 5'İ İÇ SAHADA

Sahasında 676 gündür yenilmeyen Trabzonspor, önündeki 7 lig maçının 5'ini sahasında oynayacak.

Ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ve ikinci yarının ilk maçında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, 21. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. 22. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak Karadeniz ekibi, 23. haftada İstanbul'da Galatasaray karşısına çıkacak, 24. haftada HangiKredi Ümraniyespor ile 25. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek.

SAHASINDA TOPLADIĞI PUANLAR

Trabzonspor, ligde sahasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak topladığı 29 puanın 18'ini elde etti.

Bordo-mavililer, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor Medipol Başakşehir'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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