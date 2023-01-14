Son dakika haberi: Trabzonspor Medipol Başakşehir’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

LİGDE 7 MAÇIN 5'İ İÇ SAHADA

Sahasında 676 gündür yenilmeyen Trabzonspor, önündeki 7 lig maçının 5'ini sahasında oynayacak.

Ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ve ikinci yarının ilk maçında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, 21. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. 22. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak Karadeniz ekibi, 23. haftada İstanbul'da Galatasaray karşısına çıkacak, 24. haftada HangiKredi Ümraniyespor ile 25. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek.