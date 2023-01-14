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Giriş Tarihi: 14.1.2023 13:10

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi! 5 yıldız...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan TFF’ye Fenerbahçe tepkisi! 5 yıldız...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ve spor camiasının bir araya geldiği toplantıda Galatasaray Kulübü'nden hiçbir yetkili yer almadı.

Sergilenen bu tavrın arkasındaki nedenin ise derbide yaşanan 'yıldız krizi' olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırıp yayıncı kuruluş röportajlarının bu bölgede yapılmasını istemesi sonrası sarı-kırmızılılar, Federasyon'a şikâyette bulunmuştu.

Alınan bilgilere göre, konuyla ilgili yapılan değerlendirme sonrası herhangi bir ceza verilmemesine kızan Galatasaray yetkilileri, dün gerçekleştirilen organizasyona katılmayarak TFF'ye bu konuyla ilgili tepkilerini gösterdi.

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Son dakika haberleri: Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi! 5 yıldız...
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