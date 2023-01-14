Spor Toto 1. Lig’de Dyorex Boluspor sahasında Manisa FK’yı 3-1’lik skorla devirdi!

Spor Toto 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Boluspor, sahasında Manisaspor'u 3-1 mağlup etti. 10'uncu dakikada gelişen Manisa FK kontra atağında Batuhan Kör ceza sahası içinde topa buluştu. Batuhan Kör'ün vuruşu dışarıya çıktı.
31'inci dakikada Manisa FK atağında Boluspor, savunmasının müdahalesi sonucu Manisasporlu Gakpa, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, fileleri havalandırdı: 0-1.
45+6'ncı dakikada Boluspor atağında sol kanattan Bregu'nun açtığı ortaya yükselen Posmac'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
51'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Bülent'in pasında Bregu'nun vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.
54'üncü dakikada ceza sahası girişinden yapılan vuruşta top kaleci Birkan'dan döndü. Topu Bolusporlu Dino tamamlayarak ağlara gönderdi: 3-1.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Mehmet Ali Akkor
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 86 Mehmet Zahit Çınar), Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90 Ercan Yazıcı), İbrahima Balde (Dk. 46 Dino), Burak Asan (Dk. 9 Sefa Kınalı), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 46 Ngandu), Posmac
Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik, Marvin Gakpa, Batuhan Kör (Dk. 55 Edgar Prib), Demba Diallo, Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, David Domgjonas, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 70 Mehmet Uysal), Çağrı Giritlioğlu (Dk. 70 Alioune Ba), Adem Büyük
Gol: Dk. 45 Posmac, Dk. 51 Bregu, Dk. 54 Dino (Dyorex Boluspor), Dk. 32 Marvin Gakpa (Penaltı), (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı kart: Dk. 25 Onur Ulaş, Dk. 89 Tugay Kaçar (Dyorex Boluspor), Dk. 57 Çağrı Giritlioğlu (Manisa Futbol Kulübü)