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Giriş Tarihi: 14.1.2023 21:03

Vincenzo Montella: "Takımın sahaya yansıttığı ruh, inanılmaz fayda sağladı"

Vincenzo Montella: Takımın sahaya yansıttığı ruh, inanılmaz fayda sağladı

Ankaragücü galibiyetini değerlendirilen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mutlu olduklarını belirterek, "Takımın sahaya yansıttığı ruh, inanılmaz fayda sağladı" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Maç sonunda basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bu maçı takımımızdaki adamlar sayesinde kazandık. Çok zor bir maçtı. Eksiklerimiz vardı. Sattığımız bir futbolcu oldu. Bu kadar eksiğin olduğu bir maçta ruhlarını sahaya yansıtarak kazandılar, galibiyeti aldılar. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. İlk yarı daha az riskle oynadık. İkinci yarı rakibin gol beklentisi 3 katına çıktı. Bizim ilk yarı gol beklentimiz 0.60 iken bu sayı ikinci yarıda 0.31'di. Bu da futbolun sadece matematiksel bir oyun olmadığını gösterdi. Takımın sahaya yansıttığı ruh, inanılmaz fayda sağladı" dedi.

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Vincenzo Montella: "Takımın sahaya yansıttığı ruh, inanılmaz fayda sağladı"
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