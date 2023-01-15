7 sarı 1 kırmızı çıktı kazanan olmadı

2023 yılında kazanamayan Antalyaspor ile Giresunspor'un mücadelesinde yine gülen olmadı: 2-2. Yeni transferi Doğukan ile 4. dakikada öne geçen Akdeniz ekibine 40'ta Borja cevap verdi. İkinci yarıda baskı kuran Antalya, golcüsü Adriano'nun şık vuruşuyla59. dakikada bir kez daha üstünlüğü buldu: 2-1. Ancak kırmızı-beyazlılarda Fernando, Sergio'ya sert müdahalesi sonucu direkt kırmızı kartlaatıldı. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Son 15 dakika heyecan fırtınasına sahne oldu. Rakibinin eksik kalmasını iye değerlendiren Giresunspor, Bajic'inkafa vuruşuyla beraberliğiyakaladı: 2-2. Futbolcular arasında gerilim hiç eksik olmadı, kartlar havada uçuştu. Mücadele boyunca 7 sarıve 1 kırmızı kart çıktı.