7 sarı 1 kırmızı çıktı kazanan olmadı

2023 yılında kazanamayan Antalyaspor ile Giresunspor'un mücadelesinde yine gülen olmadı: 2-2. Yeni transferiile 4. dakikada öne geçen Akdeniz ekibinecevap verdi. İkinci yarıda baskı kuran Antalya, golcüsübir kez daha üstünlüğü buldu: 2-1. Ancak kırmızı-beyazlılarda Fernando, Sergio'ya sert müdahalesi sonucuGelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Son 15 dakika heyecan fırtınasına sahne oldu. Rakibinin eksik kalmasını iye değerlendiren Giresunspor,Futbolcular arasında gerilim hiç eksik olmadı, kartlar havada uçuştu. Mücadele boyunca