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Giriş Tarihi: 15.1.2023

7 sarı 1 kırmızı çıktı kazanan olmadı

7 sarı 1 kırmızı çıktı kazanan olmadı
2023 yılında kazanamayan Antalyaspor ile Giresunspor'un mücadelesinde yine gülen olmadı: 2-2. Yeni transferi Doğukan ile 4. dakikada öne geçen Akdeniz ekibine 40'ta Borja cevap verdi. İkinci yarıda baskı kuran Antalya, golcüsü Adriano'nun şık vuruşuyla 59. dakikada bir kez daha üstünlüğü buldu: 2-1. Ancak kırmızı-beyazlılarda Fernando, Sergio'ya sert müdahalesi sonucu direkt kırmızı kartla atıldı. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Son 15 dakika heyecan fırtınasına sahne oldu. Rakibinin eksik kalmasını iye değerlendiren Giresunspor, Bajic'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı: 2-2. Futbolcular arasında gerilim hiç eksik olmadı, kartlar havada uçuştu. Mücadele boyunca 7 sarı ve 1 kırmızı kart çıktı.

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7 sarı 1 kırmızı çıktı kazanan olmadı
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