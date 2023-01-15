90+5’te hayata bağlandı

Konya’da kaleci hatası ile geriye düşen Kartal, pes etmedi 3 puanı hanesine yazdırıp ‘Yarışa devam’ dedi. Henüz 57. saniyede Mert Günok topu ayağının altından kaçırınca siyah-beyazlı ekip, maça adeta 1-0 geride başladı. Weghorst'suz ilk karşılaşmada Cenk Tosun 67. dakikada skora denge getiren isim oldu. Uzatmaların son anında sahne alan Josef de Souza, Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı
AYAKTA ZORDURUYORUM Galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza, sakatlığına rağmen sahadaydı. Brezilyalı oyuncu, dizinde ödem olduğunu ve ayakta durmakta bile zorlandığını belirtirken maç öncesinde Şenol Güneş ile görüşerek eksikler nedeniyle oynamak için ısrarcı olduğu öğrenildi. Sambacı, maçın ardından ise şunları söyledi: "En iyi oynadığımız maçlardan biri miydi? Hayır değildi. Ancak biz bugün sahada Beşiktaş içinsavaştık. Sonuna kadar savaştık. Sürekli sakatlıklarla ara vermek zorunda kalıyorum. Zorlanarak oynadım, dizimde ödem var. Ağrılarla ayakta duruyorum. Sakatlık performansımı etkiliyor elbette."
EN GEÇ GOLÜ ATTI
Josef, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda attığı en geç golü Konyaspor filelerine gönderdi. (94.31)
'ŞAMPİYONLUĞUN&NBSP;EN BÜYÜK ADAYIYIZ'
Cenk, kalelerinde erken gördükleri golün kendilerini kenetlendirdiğini söyledi. Yıldız futbolcu, "Çok inandık. Maçı çevireceğimizi düşünüyorduk. İyi de oynadık. Tartıya koyacak olursak maçı biz bir tık daha fazla hak ettik. Allah'ın yardımıyla kazandık. 3 maçlık güzel bir serimiz var. Devam ettirmek istiyoruz. Sıkı bir fikstüre giriyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş, yarışın içinde her zamanvardır. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz" diye konuştu.
BU HATANIN TELAFİSİ 6 KURTARIŞ
Bundan önce oynanan iki karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla Beşiktaş'ın kazanmasında önemli rol oynayan Mert Günok, dün tecrübesine rağmen acemice bir hata yaptı. 33 yaşındaki eldivenkendisine gelen topu durdurmakiçin ayağının ön kısmı yerine tabanınıkullanınca meşin yuvarlağınağlara gitmesine neden oldu. Ancak sonrasında rakibin kaleyi bulan tüm şutlarını (6) kurtararak hatasını bir nebze olsun telafi etti.
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Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, bu sezon geriye düştüğü 7 maçtan 2 galibiyet-2 beraberlik çıkardı. Bu maçlardan 8 puanı hanesine yazdırdı.
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Beşiktaş'a boyun eğerek 3. yenilgisini alan Konyaspor'un, evinde kazanamama serisi de 5 maça çıktı.
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Beşiktaş, bu sezon ikinci kez üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, ilk seriyi 3 ile 5. haftalar arasında elde etmişti.
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Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Konyaspor'a karşı (8) rakip olduğu son 4 maçta da gol sevinci yaşamayı başardı (6 gol).