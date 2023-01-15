90+5’te hayata bağlandı

alibiyeti getiren golü atan Josef de Souza, sakatlığına rağmen sahadaydı. Brezilyalı oyuncu, dizinde ödem olduğunu ve ayakta durmakta bile zorlandığını belirtirken maç öncesinde Şenol Güneş ile görüşerek eksikler nedeniyle oynamak için ısrarcı olduğu öğrenildi. Sambacı, maçın ardından ise şunları söyledi: "En iyi oynadığımız maçlardan biri miydi? Hayır değildi.Sonuna kadar savaştık. Sürekli sakatlıklarla ara vermek zorunda kalıyorum. Zorlanarak oynadım, dizimde ödem var. Ağrılarla ayakta duruyorum. Sakatlık performansımı etkiliyor elbette."Josef, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda attığı en geç golü Konyaspor filelerine gönderdi. (94.31)Cenk, kalelerinde erken gördükleri golün kendilerini kenetlendirdiğini söyledi. Yıldız futbolcu, "Çok inandık. Maçı çevireceğimizi düşünüyorduk. İyi de oynadık. Tartıya koyacak olursak maçı biz bir tık daha fazla hak ettik. Allah'ın yardımıyla kazandık. 3 maçlık güzel bir serimiz var. Devam ettirmek istiyoruz. Sıkı bir fikstüre giriyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettirmek istiyoruz.Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz" diye konuştu.Bundan önce oynanan iki karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla Beşiktaş'ın kazanmasında önemli rol oynayan Mert Günok, dün tecrübesine rağmen acemice bir hata yaptı.Ancak sonrasında rakibin kaleyi bulan tüm şutlarını (6) kurtararak hatasını bir nebze olsun telafi etti.Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, bu sezon geriye düştüğü 7 maçtan 2 galibiyet-2 beraberlik çıkardı. Bu maçlardan 8 puanı hanesine yazdırdı.Beşiktaş'a boyun eğerek 3. yenilgisini alan Konyaspor'un, evinde kazanamama serisi de 5 maça çıktı.Beşiktaş, bu sezon ikinci kez üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, ilk seriyi 3 ile 5. haftalar arasında elde etmişti.Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Konyaspor'a karşı (8) rakip olduğu son 4 maçta da gol sevinci yaşamayı başardı (6 gol).