Antonio Cassano: Arda Güler için İtalya’da stadyumları doldururlar

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'le ilgili unutulmaz İtalyan futbolcu Cassano, açıklamalarda bulundu.

Cassano, "Tüm İtalya'nın büyük kulüplerine bir futbolcuyu öneriyorum; Arda Güler! Maç görüntülerini internetten izlemeye çalışıyorum. Arda Güler, gerçek bir yetenek. Sol ayaklı. 1.76 boyunda. 2005 doğumlu. Fenerbahçe'de zaman zaman ilk 11 oynuyor. Fenomen, gerçek fenomen! Bazı büyük kulüplerde görev alan arkadaşlarıma da Arda Güler'i muhakkak almasını söyledim. İnsanlar, Arda Güler için İtalya'da stadyumları doldururlar" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistle oynadı. Arda ayrıca bu sezon ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.