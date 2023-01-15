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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Arjantin’e benziyor

Arjantin’e benziyor
Aslan'ın yıldızı Mauro İcardi, sarı-kırmızılı kulübe transfer sürecini ve alışma dönemini değerlendirdi. GS TV'ye konuşan Arjantinli golcü, şunları söyledi:
PSG'de hazırlık dönemindeydik. En çok Erden Bey ile görüştüm. Kendisi ile görüntülü konuşmalarımız oldu. Daha sonra beraber çalıştığım arkadaşlarım ve ailemle istişare sürecine girdik. Galatasaray'a gelmemde çevremin çok etkisi oldu.
Türkiye'ye geldiğimden bu yana herkes derbiyi kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve çok önemli maç olacağını söylüyordu.
Gomis, gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Seferovic de öyle. Barış da. Biz bir takımız. Sezonun sonunda bizim tek bir amacımız var. Şampiyon olmak, kupa kaldırmak.
Kendimi evimde gibi hissediyorum, burası Arjantin'e çok benziyor.
Takım arkadaşlarımı yemeğe götürmüştüm. Türk Yemeği yenen bir restorana gitmiştik. Çok hoşuma gitmişti.

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Arjantin’e benziyor
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