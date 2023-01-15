Arsenal’in kalecisi Ramsdale’e taraftar saldırdı, PFA kınadı

Arsenal'in deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yendiği Kuzey Londra derbisinin ardından ev sahibi takımın bir taraftarı, tribün kenarına gelen Ramsdale'e tekme attı.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın araya girerek Ramsdale'i sakinleştirmesi ve güvenlik görevlilerinin çabalarıyla, yaşananlar daha fazla büyümeden son buldu.

Olayı kınayan PFA, "Oyunculara yönelik şiddet, tamamen kabul edilemez bir durumdur. Bu tür olaylar, bu aralar çok sık yaşanmaya başladı. Oyuncular, çalışma yerlerinde güvenlik altında olmak zorundadır. Bir oyuncu saldırıya uğradığında, korunmasını sağlamak amacıyla yasaların ve yönetmeliklerin devreye girmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

PFA, bu olayın gündemlerinde öncelikli hale geldiğini ve gereken yasal işlemlerin başlatılması için yetkililerle iletişim halinde olduklarını da vurguladı.