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Giriş Tarihi: 15.1.2023 14:48

Barcelona, Emre Demir'e kapıyı gösterdi! "Kendine başka takım bakabilirsin"

Barcelona, Emre Demir’e kapıyı gösterdi! Kendine başka takım bakabilirsin

Barcelona'nın Kayserispor'dan transfer ettiği Emre Demir, Katalan devinin B takımında forma giyiyordu. İspanyollar'ın genç yıldızla ilgili şok bir karar aldığı ileri sürüldü.

Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'e kötü haber geldi. Relevo'nun haberine göre; La Liga devinin B takımında da süre alamayan Emre Demir'den ocak ayında kendisine yeni bir kulüp bulması istendi.



Barcelona'nın bu kararında Emre Demir'in uyum sürecini iyi yürütememesinin etkisinin olduğu belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun İspanyolca ya da İngilizce bilmemesinin gelişimini engellediği de kaydedildi.

Barcelona B Takımı'nın bu sezon oynadığı 18 maçın sadece 2'sinde Emre Demir forma şansı bulabildi. Genç yetenek bu süreçte toplam 24 dakika forma şansı buldu. Oyuncu hakkında gelecek kiralama ya da bonservisli transfer teklifleri konusunda son kararı Barcelona'nın vereceği kaydedildi.

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Barcelona, Emre Demir'e kapıyı gösterdi! "Kendine başka takım bakabilirsin"
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