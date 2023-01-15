Barcelona, Emre Demir'e kapıyı gösterdi! "Kendine başka takım bakabilirsin"

Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'e kötü haber geldi. Relevo'nun haberine göre; La Liga devinin B takımında da süre alamayan Emre Demir'den ocak ayında kendisine yeni bir kulüp bulması istendi.