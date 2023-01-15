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Giriş Tarihi: 15.1.2023 11:28 Son Güncelleme: 15.1.2023 11:42

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, İstanbul'a geliyor

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ın yeni transferi Aboubakar, İstanbul’a geliyor

Beşiktaş'ta üçüncü Aboubakar dönemi resmen başlıyor. Siyah-Beyazlılar'ın 2.5 yıllık anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcü, en geç Salı günü İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar ile 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Al Nassr'ın son oynadığı maçın kadrosunda
yer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı.

Bugün sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek olan 30 yaşındaki forvetin, feshin gerçekleşmesinin ardından en geç Salı günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacağı bildirildi.

İki dönem Kartal'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Aboubakar, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, İstanbul'a geliyor
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