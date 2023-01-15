Beşiktaş’ın yeni transferi Aboubakar, İstanbul’a geliyor

Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar ile 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Al Nassr'ın son oynadığı maçın kadrosundayer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı.Bugün sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek olan 30 yaşındaki forvetin, feshin gerçekleşmesinin ardından en geç Salı günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacağı bildirildi.İki dönem Kartal'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Aboubakar, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı.